Polleres gewinnt Judo-Grand-Slam-Turnier in Taschkent

Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Taschkent in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gewonnen. Es war ihr erster voller Erfolg in dieser Serie. Platz zwei gab es für den Oberösterreicher Shamil Borchashvili in der Kategorie bis 81 kg, dessen Bruder Wachid Borchashvili schrieb in der gleichen Klasse als Fünfter an.