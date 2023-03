Erler/Miedler in Acapulco im Doppel-Finale

Alexander Erler und Lucas Miedler haben beim ATP-500-Turnier der Tennisprofis in Acapulco das Finale erreicht. Die beiden schalteten am Freitag (Ortszeit) mit einem 6:4,4:6,10:4 auch die topgesetzte Paarung Wesley Koolhof/Neal Skupski (NED/GBR) aus. In der Nacht auf Sonntag (MEZ) greifen Erler/Miedler somit nach ihrem dritten Titel auf der ATP-Tour nach den Heimerfolgen Kitzbühel (2021) und Wien (2022).