Zweitbester Österreicher war Daniel Tschofenig als Zwölfter. Jan Hörl wurde 14., Michael Hayböck 15., Manuel Fettner 20. Damit blieben Österreichs Männer erstmals seit 2005 in Oberstdorf in den Einzelbewerben von der Normal- und Großschanze ohne WM-Edelmetall. Dadurch wartet das gesamte ÖSV-Team in Slowenien weiter auf das erste Gold sowie die sechste Medaille. Zwei realistische Chancen auf Podestplätze gibt es am Samstag für die Springer im Nationenbewerb und die Kombinierer im Großschanzeneinzel noch.

Kraft war nach gewonnenem Probedurchgang zunächst nur auf Zwischenrang elf gelandet. Im Finale betrieb der Normalschanzenvierte mit einem starken Sprung Schadensbegrenzung, der Rückstand auf die Medaillenränge war aber nicht mehr aufzuholen. "Sechster ist natürlich für die Fische, aber die Sprünge waren ok. Ich habe nicht viel falsch gemacht, aber es tut natürlich ein bisschen weh", bedauerte der dreimalige Weltmeister und trauerte besonders dem ersten Durchgang nach. "Da hat nichts zusammengepasst, es war sicher keine Rakete und keine guten Bedingungen."

Für ihn sei es ein guter Wettkampf bei diesmal faireren Bedingungen gewesen, das nötige Glück habe aber leider gefehlt. Besonders Pech und damit Krafts Mitleid hatte jedoch Kobayashi, der bei schlechtem Wind in der Entscheidung von Zajc abgefangen wurde und Silber gerade noch rettete. Zajc war indes außer sich vor Freude. "Das ist einer der besten Tage in meinem Leben", betonte der Weltmeister, der auch schon im Training überzeugt hatte.

Kraft gehörte hingegen wie beispielsweise Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud (7.) zu den Geschlagenen. Für ihn sei aber Rang vier nach Zwischenführung auf der Normalschanze deutlich schwerer zu verdauen gewesen, befand Kraft. Im Teambewerb erhofft er sich einen versöhnlichen Abschluss. "Wir haben noch eine Chance, die WM ist noch nicht vorbei. Wir werden die Lockerheit beibehalten, es ist einer der coolsten Bewerbe, da brennen wir sicher."

Während die slowenischen Fans erstmals für eine WM-würdige Kulisse sorgten und den zweiten slowenischen Weltmeister seit Rok Benkovic 2005 feiern durften, brannten auch Krafts Kollegen kein Feuerwerk ab. Tschofenig war nach dem ersten Durchgang als Achter bester ÖSV-Mann, rutschte aber noch zurück. "Prinzipiell war es nicht schlecht. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Aber meine Sprünge sind nicht da, wo sie diese Saison schon waren", meinte der Kärntner und versprach für den Nationenwettkampf. "Wir werden voll attackieren, wir kämpfen um die Medaillen mit."

Hörl warf es vom zehnten Zwischenrang vier Positionen nach hinten. "Ich habe es am Tisch liegengelassen", meinte der Salzburger und beschwor ebenso die letzte Chance: "Sicherlich möchten wir eine Medaille mitnehmen". Fettner wird am Samstag nur Zuschauer sein. Der Routinier sprach nicht nur deshalb von einem sehr bitteren Tag. "Ich war viel zu weit weg, ich habe nicht wirklich einen Lösungsansatz gefunden. Das war definitiv zu wenig", meinte der Routinier und ärgerte sich über "verkackte" Landungen.

Auch Hayböck hatte mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. "Mir geht irgendwo der Turbo ab, aber ich habe wieder mehr Selbstvertrauen getankt", sagte der Oberösterreicher. Aufgrund von neuerlich vier Österreichern im erweiterten Spitzenfeld sieht er aber gute Podestchancen im Teambewerb. Die hegt auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl, der den neuerlich ungünstigen Ausgang für seine Truppe bedauert. "Das ist bitter, aber wir haben noch eine neue Mission im Teambewerb, da werden wir noch einmal angreifen."