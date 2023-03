Für Norwegen ist es der zwölfte WM-Staffelsieg in Serie. Letztmals nicht Gold gab es 1999 in Ramsau, als man Österreich unterlag. Diesmal war der ÖSV im Nationenbewerb nicht einmal vertreten. Die Norweger jubelten hingegen über die zehnte Medaille in Gold in Planica bzw. die 21. insgesamt.

Kläbo schnappte sich nach Sprint und Teamsprint ebenso wie für Krüger, der über 15 km und im Skiathlon gewann, die bereits dritte Goldene in Slowenien. Mit seinem insgesamt neunten WM-Titel zog Kläbo im ewigen Langlauf-Goldranking mit seinem zweiplatzierten Landsmann Björn Dählie gleich, am Sonntag hat er über 50 km noch eine Chance. Auf Rekordhalter Petter Northug fehlen Kläbo aktuell noch vier Titel.