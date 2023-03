Mayulu kam in der Saison 2020/21 vom Nachwuchs des RC Lens in die zweite Mannschaft von VfL Wolfsburg. Seit Februar 2022 kickt der 1,93 m große Angreifer in Österreich und absolvierte für die Linzer seither 33 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte und sieben Treffer vorbereitete.