Djokovic, der seit Montag mit 378 Wochen an der Spitze der Weltrangliste den alleinigen Allzeitrekord hält, will in Dubai auch sein drittes Saisonturnier gewinnen - nach den Erfolgen in Adelaide und beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres in Melbourne. Gegen den Qualifikanten Machac lief es für den 22-fachen Grand-Slam-Champion mit einem 6:3 zuerst nach Plan, danach reichte dem Underdog ein Break um sich mit demselben Ergebnis durchzusetzen. Der Entscheidungsdurchgang war an Spannung nicht zu überbieten, Machac rettete sich nach dem Rebreak zum 3:4 in den Tiebreak, wo er klar unterlegen war.

"Er hat mich vor große Probleme gestellt", sagte der fünffache Dubai-Champion Djokovic. Der 35-Jährige selbst habe wegen Verletzungsproblemen vor dem Turnier nicht viel Tennis gespielt. Keine Blöße gab sich der Russe Daniil Medwedew beim 6:4,6:2 gegen den Italiener Matteo Arnaldi. Dafür kam für Medwedews Landsmann Karen Chatschanow mit einem 5:7,2:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp das Aus.