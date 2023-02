Sergio Perez hat am Schlusstag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain im Red Bull die Bestzeit aufgestellt. Nachdem schon der zweimalige Weltmeister Max Verstappen einen starken Eindruck im neuen Rennwagen des Branchenführers bei den insgesamt nur dreitägigen Proberunden in der Wüste von Sakhir hinterlassen hatte, fuhr Perez am Samstag auf dem Bahrain International Circuit auf Platz eins. Der Mexikaner drehte dabei auch noch mehr als 130 Runden.

Perez verwies Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes mit gut dreieinhalb Zehntelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Valtteri Bottas im Alfa Romeo vor Charles Leclerc und dessen Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz. Die Platzierungen und auch Zeiten sind allerdings alle mit Vorsicht zu genießen. Die Rennställe absolvieren unterschiedliche Programme mit unterschiedlich schnellen oder langsameren Reifenmischungen oder auch verschieden viel Sprit.

Deutlich wurde aber, dass das neue Auto von Titelverteidiger Red Bull schnell und haltbar ist. Auch zur Freude von Verstappen: "Ich bin sehr zufrieden mit der Testphase, jedes Mal, wenn ich ins Auto gesprungen bin, habe ich mich wohl gefühlt und konnte direkt pushen." Auch die Konkurrenz registrierte die Performance des Titelverteidigers. "Red Bull scheint sehr stark zu sein hier in diesen drei Tagen", meinte Leclerc.

Viel Zeit für weitere Verbesserungen bleiben den Herausforderern nicht mehr. Ebenfalls in Bahrain startet die Saison am nächsten Wochenende.