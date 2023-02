Österreich-Rundfahrt kehrt als "Tour of Austria" zurück

Die Österreich-Rundfahrt kehrt nach drei Jahren Pause im Sommer unter neuem Namen als "Tour of Austria" in den Rennkalender zurück. Als Organisatoren des größten Radrennen des Landes fungieren künftig die fünf österreichischen Continental Teams, nämlich Tirol KTM, Vorarlberg, Felbermayr Wels, Hrinkow Advarics und WSA KTM Graz. Das gab deren Zusammenschluss am Dienstag per Einladung zu einer Pressekonferenz am 8. März in Waidhofen/Ybbs bekannt.