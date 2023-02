Rapid verlängert mit Querfeld bis 2025

Rapid hat am Dienstag die Vertragsverlängerung mit Leopold Querfeld bis 2025 vermeldet. Der Kontrakt des österreichischen Fußball-U21-Internationalen wäre mit Saisonende ausgelaufen. In dieser Spielzeit hält der 19-jährige Innenverteidiger bei 18 Einsätzen für die Profis. Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer hatte die weitere Zusammenarbeit mit Querfeld in den vergangenen Wochen stets als eine seiner höchsten Prioritäten bezeichnet.