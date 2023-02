35 Staaten unterstützen Olympiaverbot für Russen, Belarussen

Mehr als 30 Länder, darunter auch Österreich, haben ihre Unterstützung für ein Verbot der Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an internationalen Sportveranstaltungen zugesagt. Das erklärte die britische Regierung am Montagabend. Der Schritt erhöht den Druck auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) im Hinblick auf die Sommerspiele 2024 in Paris. Das IOC hatte zuletzt angedeutet, Russen und Belarussen die Rückkehr als neutrale Athleten zu ermöglichen.