Sturm Graz hat mit dem 2:1-Erfolg in Hartberg in der 18. Runde den perfekten Start ins neue Jahr fortgesetzt. Der Vizemeister gewann damit auch die dritte Partie heuer. Dank Treffern von Manprit Sarkaria (11.) und Tomi Horvat (44.) verkürzte Sturm den Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg auf drei Punkte und setzte sich vom Tabellendritten LASK um acht Punkte ab. Hartberg kam lange kaum zu gefährlichen Aktionen, wurde nach einer Stunde aber stärker und schaffte durch Dario Tadic den Anschlusstreffer (75.). Der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Schlusslicht Ried hat sich mit dem 1:1 gegen den LASK just in einem intensiv geführten Oberösterreich-Derby zumindest einen kleinen Moralschub geholt. Das galt aber auch für die in der Tabelle drittplatzierten Linzer, die dank Keito Nakamura (90.) trotz einer spielerisch schwachen Leistung und 45-minütiger Unterzahl im Finish noch einen Punkt eroberten. Felix Luckeneder hatte eine klare Rieder Torchance beinahe im Stile eines Tormannes mit dem Arm abgewehrt und dafür Rot gesehen, den Elfer zur Führung für die Rieder verwertete Christoph Lang (45.+1).

Der WAC meldete sich mit dem verdienten 3:0-Erfolg im Kärnten-Duell bei Austria Klagenfurt im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe der besten sechs Teams nach 22 Runden zurück. Der Abstand auf Platz sechs und die Wiener Austria konnte vorläufig auf drei Zähler verkürzt werden. Der Rückstand auf Klagenfurt beträgt nur noch einen Punkt. Die Treffer für die Lavanttaler erzielten Maurice Malone (25.) und zweimal Tai Baribo (30., 44.), der nun gemeinsam mit Rapids Guido Burgstaller und Keito Nakamura vom LASK mit zehn Toren die Nummer zwei in der Liga-Schützenliste ist.

Zum Abschluss der 18. Runde am Sonntag empfängt Aufsteiger Austria Lustenau die Wiener Austria, Meister Red Bull Salzburg ist bei der WSG Tirol (beide 14.30 Uhr) zu Gast. Rapid trifft um 17.00 Uhr auf den SCR Altach.