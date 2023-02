Bologna mit 2:1-Sieg gegen Sampdoria - Posch verletzt

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ist beim 2:1-Erfolg seines FC Bologna bei Sampdoria Genua in der italienischen Serie A verletzt ausgewechselt worden. Der 25-jährige Innenverteidiger humpelte am Samstag nach 40 Minuten offensichtlich mit Problemen am linken Oberschenkel vom Feld und konnte nicht mehr weiterspielen. Sein Landsmann und ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic fehlte wegen einer Gelbsperre.