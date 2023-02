Haaland habe einen Schlag abbekommen und sich unwohl gefühlt, erklärte Guardiola nach der Partie. "Beim Stand von 3:0 wollten wir kein Risiko eingehen", fügte der 52-Jährige hinzu. "Er ist hoffentlich bereit, aber wir werden sehen." Das werde sich in den kommenden Tagen entscheiden. Sollte der 22-jährige Norweger nicht fit sein, werde jemand anderes spielen, sagte Guardiola.

Zu unschönen Vorfällen kam es nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Arsenal und Brentford am Samstag. Stürmer Ivan Toney wurde nach seinem Ausgleichstreffer für die "Bees" in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. "Wir sind angewidert und traurig", hieß es in einem Club-Statement vom Sonntag. Toney habe demnach über sein Instagram-Profil eine "Flut von beleidigenden und rassistischen Direktnachrichten erhalten". Der Angreifer veröffentlichte in der Vergangenheit bereits rassistische Äußerungen gegen sich, die er über seinen Instagram-Account erhalten hatte.

Arsenal teilte mit, den Vorfall zu untersuchen: "Wir stehen Ivan Toney bei und arbeiten mit Brentford zusammen, um diejenigen zu identifizieren, die rassistische Beleidigungen gesendet haben. Bei Arsenal verurteilen wir alle Formen der Diskriminierung und verfolgen einen Null-Toleranz-Ansatz."

