In der Tabelle kletterte die Wiener Austria mit 23 Punkten auf Rang sechs und überholte die Klagenfurter, die bei 21 Zählern halten. Der LASK rang den SCR Altach trotz langer Unterzahl nieder und behauptete Rang drei. Zwölf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Salzburg, sechs auf Sturm Graz. Die Hartberger gaben beim Comeback von Markus Schopp auf der Trainerbank die Rote Laterne des Schlusslichts an die SV Ried ab. Sie liegen nach dem Sieg im Innviertel nun einen Zähler vor den Riedern.

Tabakovic verzückte die 11.843 Zuschauer in Wien-Favoriten erstmals nach einer halben Stunde mit einem artistischen Ferslertor (31.), kurz nach dem Seitenwechsel erzielte der Stürmer via Heber seinen vierten Saisontreffer (49.). Klagenfurt-Innenverteidiger Thorsten Mahrer sorgte per Kopfballtor (78.) für die Elf von Peter Pacult noch für eine spannende Schlussphase. "Joker" Can Keles traf in der Nachspielzeit (93.) zum Endstand. Wimmer, zuletzt Interimstrainer in Stuttgart und nun Nachfolger von Manfred Schmid auf der violetten Trainerbank, durfte sich aber über einen Auftakt nach Maß freuen.

Der LASK fuhr im zweiten Pflichtspiel des Jahres den zweiten Sieg ein. Nach dem 1:0 vor einer Woche im Fußball-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Linzer nun beim SCR Altach mit dem gleichen Resultat durch. Das entscheidende Tor erzielte Keito Nakamura in der zehnten Minute. Sein Team überstand nach Gelb-Rot für Branko Jovicic direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit fast eine gesamte Hälfte ohne Gegentor.

Im Kellerduell setzten sich die Oststeirer gegen die Oberösterreicher durch. Das Goldtor in einer spielerisch alles andere als hochklassigen Partie erzielte Dominik Frieser (78.). Nach einem vorsichtigen Beginn beider Teams gewannen zwar zunächst die Rieder Oberwasser, zeigten aber einmal mehr in dieser Saison Probleme bei der Chancenverwertung. Nach Seitenwechsel wurden in Schopps 4-2-3-1-System zusehends die Hartberger gefährlicher. Schopp gelang in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Hartberg-Trainer, dem ersten seit Mai 2021, letztlich der erste Ligasieg gegen Ried.