Martic nach Sieg über Sakkari im Linz-Finale gegen Potapowa

Das Finale des mit 259.303 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz am Sonntag lautet Anastasia Potapowa gegen Petra Martic. Zunächst besiegte die als Nummer 8 gesetzte Russin Potapowa am Samstag im ersten Halbfinale des WTA-250-Turniers im Design Center die Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1,6:7(4),6:3. Danach überraschte die Kroatin Martic die topgesetzte Griechin Maria Sakkari und gewann trotz Satzrückstands mit 3:6,6:3,6:4.