ÖEHV-Team bezwingt Norwegen 2:1 nach Penaltyschießen

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft ist in Kopenhagen mit einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen Norwegen in das Viernationen-Testspielturnier gestartet. Damit trift das Team von Coach Roger Bader am Samstag im Spiel um den Turniersieg auf Gastgeber Dänemark, das Frankreich 3:0 besiegte.