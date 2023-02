Zunächst brachte Dawid Kownacki die Fortuna in Führung (33.), diese egalisierten die Franken mit dem Schlusspfiff. Ein Abschluss von Taylan Duman wurde von Klarers Kopf entscheidend abgefälscht, aber nicht als Eigentor gewertet (93.). Nachdem in der Verlängerung keine Treffer mehr fielen, entschied das Elfmeterschießen. Dort bewies Klarer starke Nerven und verwertete seinen Versuch, am Ende zog sein Team jedoch den Kürzeren.

Nürnberg ist nach dem Erfolg der einzige Zweitligist im Viertelfinale des Pokals. Später standen sich im letzten Achtelfinal-Duell noch der VfL Bochum und Borussia Dortmund gegenüber.