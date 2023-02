Chelsea bei Fernandez-Debüt nur 0:0 gegen Fulham

Chelsea ist im ersten Spiel mit Neo-Mittelfeldakteur Enzo Fernandez zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Die "Blues" kamen am Freitagabend in der Partie der 22. Runde der englischen Fußball-Premier-League im Derby gegen Fulham über ein torloses Remis nicht hinaus. In der Tabelle steckt Chelsea mit 30 Punkten als Neunter weiter im Mittelfeld fest. Aufsteiger Fulham, der nach zwei Niederlagen wieder punktete, ist zwei Zähler davor Sechster.