"Ich bin froh, mein erstes Tor in der saudischen Liga erzielt zu haben. Und über die großartige Leistung der gesamten Mannschaft, die ein wichtiges Unentschieden in einem sehr schwierigen Spiel erreicht hat", schrieb Ronaldo auf Instagram. Zuvor lief es für ihn gar nicht rund. Ein Treffer des Stürmers in der 24. Minute wurde wegen Abseits aberkannt, in der 35. Minute vergab er eine Großchance, ehe er kurz vor der Pause mit einem Linksschuss aus elf Metern nur die Latte traf.

Ronaldo war im Winter zu Al-Nassr gewechselt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieb. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen. Al-Nassr führt die Tabelle punktegleich mit Al-Shabab an.