Honsak und Karic treffen bei souveränem Darmstadt-Sieg

Der SV Darmstadt eilt dank Rückkehrer Mathias Honsak in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga von Sieg zu Sieg und wird auch nach der 19. Runde die Tabelle anführen. Die "Lilien" gewannen am Freitagabend souverän mit 4:0 (2:0) in Sandhausen. Der über Monate verletzt ausgefallene Honsak erzielte in seinem zweiten Saisonspiel das frühe Führungstor der Hessen (7.), die seit 18 Liga-Spielen unbesiegt sind. Später legte der 26-Jährige mit einem zweiten Treffer (25.) nach.