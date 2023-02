Niederlage für ersatzgeschwächte ÖTTV-Frauen in EM-Quali

Österreichs Tischtennis-Frauen haben am Donnerstag die Qualifikation für die Mannschafts-EM 2023 in Malmö vorerst verpasst. Ohne die erkrankte Europameisterin Sofia Polcanova und die verletzte Liu Jia verloren Karoline Mischek, Amelie Solja und Debütantin Anastasia Sterner in Stockerau gegen Luxemburg mit 1:3. Die ÖTTV-Auswahl muss nun darauf hoffen, dass die Luxemburgerinnen in der letzten Runde Serbien besiegen. Dann wären auch Polcanova und Co. bei der EM.