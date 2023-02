Thiem hinterlässt bei Davis-Cup-Training guten Eindruck

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team bereitet sich seit Dienstagabend in Rijeka auf den Länderkampf gegen Kroatien vor. Mit von der Partie in der Qualifikationsrunde am Samstag (14.00 Uhr) und Sonntag (13.00) ist Ex-US-Open-Sieger Dominic Thiem, der am Mittwoch ein intensives Training mit Dennis Novak absolviert hat. Zur Freude von Kapitän Jürgen Melzer hinterließ der Ex-Weltranglisten-3. nach seinem in Melbourne erlittenen Muskelfaser-Einriss an den Rippen einen guten Eindruck.