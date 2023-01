Erwähnenswert auch, dass Daniil Medwedew in Folge seine Drittrunden-Ausscheidens aus den Top Ten gefallen und als Zwölfter hinter dem fünftplatzierten Andrej Rublew nur noch knapp vor Halbfinalist Karen Chatschanow zweitbester Russe im Ranking ist. Der US-Amerikaner Tommy Paul, der andere Halbfinalist "down under", verbesserte sich um 16 Plätze und nimmt als 19. sein Karriere-Hoch ein. Der Niederösterreicher Dominic Thiem blieb nach seinem beim Major erlittenen Auftakt-Out als 99. in den Top 100.

Bei den Frauen fehlen der weißrussischen Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka als neuer Zweiter 4.385 Punkte auf die unangefochten führende Polin Iga Swiatek. Melbourne-Finalist Elena Rybakina steht als Zehnte erstmals in den Top Ten. Die Vorarlbergerin Julia Grabher verlor nach ihrem Grand-Slam-Debüt vier Plätze, sie scheint auf Position 89 auf.