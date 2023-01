Jonas Müller raste zu Einsitzer-WM-Gold, David Gleirscher 3.

Nach Silber im Sprintrennen hat Jonas Müller am Sonntag die Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof (Deutschland) vergoldet. Der Vorarlberger legte zwei Laufbestzeiten in den Eiskanal und verwies den Deutschen Max Langenhahn (+0,104 Sek.) sowie Landsmann David Gleirscher (+0,121) auf die Plätze. Für den 25-Jährigen war es nach Gold im WM-Sprint 2019 der größte Erfolg der bisherigen Karriere - und das nach einem Horrorsturz samt zerstörter Rodel Anfang Jänner.