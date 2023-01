McDavid so schnell wie Bure 2000 mit 40 NHL-Saisontoren

Eishockey-Superstar Connor McDavid hat so schnell wie kein Spieler seit mehr als 20 Jahren die 40-Tore-Marke in einer NHL-Saison erreicht. Der 26-Jährige erzielte am Samstag beim 4:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks einen Treffer und einen Assist. Es war sein 48. Saisoneinsatz. Zuletzt hatte die russische Legende Pawel Bure 1999/2000 für die Florida Panthers 40 Tore in den ersten 48 Saisonspielen gesammelt.