Goggia lässt Cortina-Super-G wegen Knieschmerzen aus

Nach Nina Ortlieb lässt auch Italiens Topstar Sofia Goggia nach einem Sturz den abschließenden Super-G der alpinen Ski-Frauen in Cortina d'Ampezzo aus. Die Siegerin der Freitagabfahrt verspüre leichte Schmerzen im rechten Knie, hieß es am Sonntag vom Weltverband FIS. Goggia verzichte mit Blick auf die WM in Meribel/Courchevel (6. bis 19. Februar) auf das letzte Speed-Rennen vor dem Großereignis. Die WM-Speedbewerbe finden am 8. (Super-G) und 11. Februar (Abfahrt) statt.