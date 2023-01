Tippler überrascht bei Favoritensieg von Goggia in Cortina

Sofia Goggia hat weiterhin die beste Hocke im alpinen Ski-Weltcup der Frauen. Die Italienerin feierte am Freitag in der ersten Abfahrt von Cortina d'Ampezzo in 1:33,47 Min. einen Heimsieg vor der Slowenin Ilka Stuhec (+0,13) und der Deutschen Kira Weidle (+0,36). Tamara Tippler führte als Sechste (+0,63) Österreichs Speed-Asse an, die höher eingeschätzten Nina Ortlieb, Ramona Siebenhofer und Cornelia Hütter kassierten eine herbe Schlappe.