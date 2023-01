Der Gegner für das am 18. Februar in Lulea in einem Spiel ausgetragenen Finale wurde am späteren Abend in der Schweiz zwischen Zug und Tappara Tampere ermittelt. Lulea steht zum zweiten Mal nach 2015 im Endspiel, damals hatte man mit dem Sieg gegen Frölunda auch den Titel geholt. Auch im Vorjahr erreichte mit Marco Kasper ein Österreicher das Finale, der Youngster war für Rögle im gewonnenen Finale aber nicht zum Einsatz gekommen. In dieser Saison schied der Titelverteidiger im Viertelfinale aus.