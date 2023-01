Thiem bei Australian Open in erster Runde gegen Rublew out

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist in der ersten Runde der Australian Open gegen Andrej Rublew ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem auf Position fünf eingestuften Russen am Dienstag in Melbourne 3:6,4:6,2:6 und hat damit zum vierten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier die Auftakthürde nicht genommen. In weiterer Folge gab Julia Grabher ihr Major-Debüt, für die Vorarlbergerin geht es gegen die als Nummer 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit.