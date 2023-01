Djokovic bricht Training ab: "Nichts Schlimmeres riskieren"

Fünf Tage vor dem Start der Australian Open hat Tennisstar Novak Djokovic sein Trainingsspiel in Melbourne gegen den Russen Daniil Medwedew vorzeitig beendet. "Ich habe das Ziehen ein bisschen gespürt, ich wollte nichts Schlimmeres riskieren", sagte der Serbe dem australischen Nachrichtenportal "9News" über die Beschwerden in seinem linken Bein, die ihm schon zuvor im Halbfinale des ATP-Turniers in Adelaide ebenfalls gegen Medwedew Probleme bereitet hatten.