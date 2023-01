Der Tagessieg ging an die Französin Delphine Claudel. Die 26-Jährige feierte 20 Sekunden vor Ex-Tour-Siegerin Heidi Weng (NOR) und über eine halbe Minute vor Sophia Laukli (USA) ihren ersten Weltcuperfolg. Stadlober fehlte etwas mehr als eine Minute auf Claudel. Im Gesamtklassement lag die im Vorjahr siebentplatzierte Radstädterin nach sieben Etappen mehr als drei Minuten hinter Karlsson. Die 23-jährige Schwedin siegte in der Gesamtwertung 33 Sekunden vor Kerttu Niskanen. Die Finnin verdrängte am Schlusstag die Norwegerin Tiril Udnes Weng noch an die dritte Stelle.

Stadlober hatte im Laufe der Tour ihre ersten Top-Ten-Plätze des WM-Winters geschafft. Als bestes Ergebnis steht ein fünfter Rang im 10-km-Klassikmassenstart vom Samstag zu Buche.