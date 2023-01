USA, Polen, Griechen und Italiener im United-Cup-Halbfinale

Die vier Halbfinalisten beim Tennis-United-Cup in Australien stehen fest. Die USA treffen in der Vorschlussrunde auf Polen. Im zweiten Halbfinale duellieren einander Griechenland und Italien. Die drei "Stadtfinali" zwischen den Gruppensiegern gingen am Mittwoch an Polen (3:2 in Brisbane gegen Italien), die USA (4:1 in Sydney gegen Großbritannien) und Griechenland (3:2 in Perth gegen Kroatien). Italien stieg als Verlierer mit der besten Bilanz im Turnierverlauf ebenfalls auf.