Fast alle Spieler waren am Mittwoch an Bord. Lediglich Thomas Geris und Stefan Skrbo mussten die erste Einheit krankheitsbedingt auslassen. Weil auch Tormann Ferdinand Oswald (nach Bandscheiben-OP) und Bror Blume (nach Schulter-OP) bis zum 12-tägigen Trainingslager auf Malta (9. bis 21. Jänner) noch ihr Individualtraining absolvieren, standen Silberberger zum Trainingsauftakt in Wattens 20 Feldspieler und ein Goalie zur Verfügung.

Auf Malta sind im Rahmen des Tipsport-Malta-Cups drei Testspiele eingeplant. Mit Slovan Liberec und AS Trencin stehen zwei Gegner bereits fest, der dritte hängt vom Ausgang der Gruppenspiele ab. Im vierten Testspiel trifft die WSG auf den FC Kufstein - Ort und Zeitpunkt werden noch fixiert. Zum Abschluss wartet im Kurztrainingslager am Gardasee (3. bis 5. Februar in Veronello) noch Estlands Meister Flora Tallinn.