Empfangszeremonie für Ronaldo in Saudi-Arabien am Dienstag

Cristiano Ronaldos neuer Verein will die Ankunft des Fußball-Stars in Saudi-Arabien feiern. Am Dienstagabend (Ortszeit) gibt der Club Al-Nassr eine "Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler" im Mrsool Park, wie der Verein am Montag auf Twitter mitteilte. Medien zufolge werden Zehntausende Fans erwartet. Der Portugiese kam am Montag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) in der saudischen Hauptstadt Riad an.