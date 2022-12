ÖSV-Duo kommt bei Tour-de-Ski-Auftakt in die K.o.-Phase

Lisa Unterweger und Benjamin Moser sind beim Auftakt der Tour de Ski mit einer Punktlandung als jeweils 30. gerade noch in die K.o.-Phase des Skatingsprints eingezogen. Distanzspezialistin Teresa Stadlober schied in Val Müstair als 46. in der Qualifikation aus. Das widerfuhr auch Mitfavoritin Jessica Diggins (USA/40.). Philipp Leodolter blieb außerhalb der besten 60 ebenfalls hängen. Lukas Mrkonjic trat nicht an.