Minnesota Wild in NHL weiter auf Siegeszug

Minnesota Wild hat die gute Form über die Weihnachtspause der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gehalten. Die Mannschaft von Trainer Dean Evason feierte mit einem 4:1 in Winnipeg gegen die Jets den siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen und festigte damit Rang drei in der Central Division.