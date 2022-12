Shiffrin im Semmering-RTL ganz vorne - Liensberger 13.

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat ihren fünften Weltcup-Sieg am Semmering ergattert. Die US-Amerikanerin setzte sich am Dienstag im Riesentorlauf mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova durch, Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+0,31). Für Shiffrin war es der insgesamt 78. Sieg auf der Weltcup-Bühne. Die ÖSV-Frauen prolongierten den Trend in dieser Disziplin: Wie zuletzt in Sestriere fuhr keine in die Top Ten, Beste war Katharina Liensberger als 13.