Kilde schlägt in klassischer Gröden-Abfahrt zurück

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ist am Samstag im alpinen Ski-Weltcup auf das oberste Treppchen des Siegerpodests zurückgekehrt. Der Gewinner der ersten beiden Saison-Abfahrten gewann auf der Grödener Saslong 0,35 Sekunde vor dem Franzosen Johan Clarey, nachdem er am Donnerstag über eine verkürzte Strecke Fünfter geworden war. Als beste Österreicher kamen die Kärntner Otmar Striedinger und Matthias Mayer ex aequo nur auf Rang zwölf (+1,24 Min.).