Argentinien und Kroatien ermitteln ersten WM-Finalisten

Argentinien und Kroatien spielen am Dienstag (20.00 Uhr/live ServusTV) in Lusail um den Einzug ins Finale der Fußball-WM in Katar. Im Halbfinale zwischen dem Sieger der Copa America mit Superstar Lionel Messi und dem Vize-Weltmeister von 2018 wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Der zweite Finalist wird am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF 1) zwischen der Überraschungsmannschaft Marokko und Titelverteidiger Frankreich ermittelt.