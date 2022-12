Neuer spanischer Teamchef macht Ramos Hoffnung

Der neue spanische Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente hat bei seiner Vorstellung Altstar Sergio Ramos Hoffnungen auf ein Comeback gemacht. "Wenn er in guter Form ist, kann er (zur Nationalelf) kommen", sagte der 61-Jährige am Montag in Madrid, wo er sechs Tage nach dem Ausscheiden Spaniens bei der WM in Katar als Nachfolger von Luis Enrique vorgestellt wurde. Der 36-jährige Ramos, immerhin Weltmeister und zweifacher Europameister, war nicht für Katar nominiert worden.