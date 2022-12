Eagles sichern sich als erstes NFL-Team Play-off-Platz

Die Philadelphia Eagles haben als erste Mannschaft in der National Football League (NFL) den Sprung in die Play-offs fixiert. Das Team um Quarterback Jalen Hurts feierte am Sonntag beim 48:22-Auswärtserfolg bei den New York Giants ihren zwölften Saisonsieg im 13. Spiel und sind bei noch vier ausstehenden Runden im Grunddurchgang das beste Team der Liga. Kurz vor dem Einzug in die Postseason sind auch die Kansas City Chiefs, die 34:28 bei den Denver Broncos gewannen.