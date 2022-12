Feller in Val d'Isere Riesentorlauf-Zweiter hinter Odermatt

Nach der eher enttäuschenden Auftakt-Vorstellung im Riesentorlauf in Sölden haben sich Österreichs Skirennläufer in dieser Disziplin stark verbessert gezeigt. Am Samstag war Manuel Feller in Val d'Isere bei schwierigen Verhältnissen Zweiter, Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz kamen als Siebenter und Achter ebenfalls in die Top Ten. Als klarer Sieger demonstrierte der Schweizer Marco Odermatt erneut seine Vormachtstellung. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec.