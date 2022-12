Hütter Dritte bei Lake-Louise-Krimi - Goggia siegte

Die Speed-Saison im alpinen Ski-Weltcup der Frauen hat so begonnen wie vor einem Jahr - mit einem Sieg von Sofia Goggia. Mit ihrem 18. Erfolg im Weltcup untermauerte die Italienerin am Freitag in Lake Louise ihre Vormachtstellung in der Abfahrt. Dabei wurde es diesmal aber sehr knapp, nur 0,04 Sek. lag Goggia schließlich vor der Schweizerin Corinne Suter. Als Dritte verpasste die Steirerin Cornelia Hütter den Sieg nur um 0,06 Sek. Vierte war Mirjam Puchner.