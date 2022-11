Jakob Pöltl beim 300. Einsatz für San Antonio verletzt out

Jakob Pöltl ist am Samstag (Ortszeit) bei seinem 300. Einsatz für die San Antonio Spurs in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) verletzt ausgeschieden. Der Center humpelte nach einem Dunk zu Beginn der 17. Spielminute vom Parkett und sogleich in die Kabine. Die Texaner unterlagen den Los Angeles Lakers 138:143 und verloren damit auch das zweite Duell nach dem 94:105 vom Vortag.