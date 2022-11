Djokovic nach ATP-Finals-Triumph für 2023 sehr motiviert

Von den "big three" im Welt-Tennis ist der Schweizer Roger Federer zurückgetreten und Rafael Nadal derzeit sozusagen in einer Schaffenspause. Der Spanier will nach seinem Ausscheiden in der Gruppenphase der ATP Finals 2023 wieder zurückkommen. Novak Djokovic freilich ist schon aktuell obenauf, mit seinem sechsten Titel beim Saisonabschluss zog er als Rekordsieger mit Federer gleich. Und der 35-Jährige scheint für 2023 motivierter denn je zu sein.