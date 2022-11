Unterdessen gab es beim Training von Uruguays Fußball-Nationalmannschaft kurz vor dem Turnierstart eine Schrecksekunde. Stürmerstar Darwin Núñez (23) musste bei einer Einheit in Doha am Sprunggelenk behandelt werden, konnte dann aber weiter machen. Sein Einsatz beim WM-Start des zweimaligen Weltmeisters am Donnerstag gegen Südkorea sollte nicht gefährdet sein. Routinier Edinson Cavani (35) setzte nach seiner Sprunggelenksverletzung ebenfalls sein Aufbautraining fort. Dies war auch für die geschlossene Einheit am Montag geplant. Wann der Angreifer des FC Valencia wieder einsatzfähig ist, ist offen.

Uruguay trifft in Gruppe H auf Portugal, Ghana und Südkorea. Wie für Cavani dürfte es auch für Luis Suárez (35), Diego Godín (36), Martín Cáceres (35) und Fernando Muslera (36) die letzte WM ihrer Karriere sein.