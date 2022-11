Djokovic kämpft gegen Ruud um 6. ATP-Finals-Titel

Novak Djokovic steht bei den mit 14,5 Millionen Dollar dotierten Tennis-ATP-Finals in Turin im Endspiel. Der Top-Favorit aus Serbien besiegte am Samstag im Halbfinale den US-Amerikaner Taylor Fritz nach 1:53 Stunden mit 7:6(5),7:6(6). Er steht in seinem achten "Masters"-Endspiel und hofft auf seinen sechsten Titel. Damit würde er mit Rekordhalter Roger Federer gleichziehen. Vermasseln will ihm das Casper Ruud. Der Norweger bezwang den Russen Andrej Rublew mühelos mit 6:2,6:4.