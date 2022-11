Belgien verliert bei Turnier-Generalprobe gegen Ägypten 1:2

Die Generalprobe von Belgiens Fußball-Nationalteam vor dem Start in die WM ist missglückt. Die "Roten Teufel" verloren am Freitag in Kuwait-Stadt gegen Ägypten mit 1:2. Die Niederlage wurde durch einen unnötigen Ballverlust von Kevin de Bruyne eingeleitet, von dem Mostafa Mohamed (33.) profitierte. Unmittelbar nach Wiederbeginn schloss Mahmoud Trezeguet (46.) nach Idealpass von Mohamed Salah einen Konter mustergültig ab. Lois Openda (76.) gelang nur der Anschlusstreffer.