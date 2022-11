Feyenoord nach Fan-Randalen in Graz zu Geldstrafe verurteilt

Nach den Fan-Ausschreitungen beim Europa-League-Spiel zwischen Fußball-Vizemeister Sturm Graz und Feyenoord Rotterdam sind die Niederländer von der UEFA zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt worden. Wie der Kontinentalverband am Dienstag mitteilte, muss sich Feyenoord außerdem innerhalb der nächsten 30 Tage mit den Steirern in Verbindung setzen, um den von den Fans verursachten Schaden zu begleichen.