Englischer Siebentligist will Haaland für 28 Tage ausleihen

Der englische Fußball-Siebentligist Ashton United hat mit einem ungewöhnlichen Vorschlag im Netz für Erheiterung und sogar für den Zusammenbruch seiner Homepage gesorgt. Der Club will Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland ausleihen, weil der Norweger nicht an der WM in Katar teilnimmt. "Ashton United kann bestätigen, dass der Club ein 28-tägiges Leihangebot für Stürmer Erling Haaland von Manchester City eingereicht hat", teilte der Verein in einer Erklärung mit.